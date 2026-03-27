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El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, y el estatal de Alfredo Ramírez Bedolla, entregaron fertilizantes a 90 mil productores de arroz, caña, frijol, limón y maíz, entre otros productos, para 140 mil hectáreas.
El gobernador michoacano y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, arrancaron el Programa de Fertlizantes para el Bienestar 2026, cuya finalidad es aumentar la producción agrícola, cuenta con una inversión de 560 millones de pesos (mdp) y la distribución de más de 250 mil toneladas de abono.
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Ramírez Bedolla consideró que el apoyo de la administración pública federal permite la subsistencia del maíz blanco y especies nativas, y lo calificó como importante a causa de que Michoacán es la entidad con mayor valor agregado de México.
Por su parte, Berdegué Sacristán detalló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el año pasado destinó 2 mil 879 millones de pesos en los programas federales en tierra michoacana. Agregó que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
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