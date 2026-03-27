La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reconoce el trabajo de los colectivos de madres buscadoras y señaló que estaría dispuesta a reunirse con ellas en caso de que lo soliciten formalmente, aunque aclaró que hasta ahora no existe una petición adicional para sostener un encuentro directo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que actualmente existen reuniones periódicas entre autoridades y familiares de personas desaparecidas, por lo que no se ha considerado una reunión extraordinaria con la Presidencia.

“Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones, y si llegaran a pedir una reunión con la Presidenta, pues ya lo valoraríamos”, expresó.

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Presidenta Claudia Sheinbaum habla del informe de personas desaparecidas durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (27/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sheinbaum subrayó que su administración busca mantener un trato equitativo con todos los colectivos y evitar generar diferencias entre ellos.

“No sería como un privilegio recibir a uno sí y a otros no”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal destacó que ha mantenido contacto directo con familiares de víctimas durante sus giras por el país, aunque muchas de esas reuniones se realizan de manera privada debido al dolor que enfrentan las familias.

Avances en el Rancho Izaguirre

Sobre el caso del Rancho Izaguirre, donde se localizaron prendas y posibles indicios relacionados con personas desaparecidas, Sheinbaum afirmó que existen avances en la investigación, aunque será la Fiscalía la encargada de informar públicamente cuando haya mayores elementos.

Indicó que la fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación y que incluso hay una persona detenida presuntamente vinculada con labores de reclutamiento.

“Tienen mucha investigación sobre este caso y ellos darán su informe en el momento en que tengan mayores datos y que no pongan en riesgo la investigación”, explicó.

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Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Foto: AFP

La Presidenta añadió que recientemente conversó con la fiscal sobre el tema y que se busca fortalecer la comunicación entre las víctimas y las autoridades a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Respecto a las prendas halladas en el lugar y las madres que han señalado posibles coincidencias con familiares desaparecidos, indicó que corresponde a la fiscalía confirmar cualquier identificación.

Atención a jóvenes reclutados por el crimen

En otro tema, Sheinbaum señaló que los casos de jóvenes que aparecen como detenidos tras presunto reclutamiento forzado por grupos delictivos deben analizarse individualmente dentro del sistema penal.

Explicó que corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial determinar si existen atenuantes, dependiendo del contexto en que ocurrió el delito.

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“Es el juez quien finalmente determina la culpabilidad o no de la persona a partir de las circunstancias en las que se dio el delito”, dijo.

Añadió que, dependiendo del caso, las víctimas pueden recibir apoyo psicológico y acompañamiento institucional a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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