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El Gobierno de México presentó este viernes un informe detallado sobre la situación de personas desaparecidas en México, el cual dará prioridad a las acciones emprendidas por su administración y a los cambios legales.
Al iniciar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum explicó que el reporte incluirá los registros nacionales de desaparición, los trabajos de búsqueda realizados y los avances institucionales para la localización de personas.
“(...) vamos a presentar un informe muy detallado de la situación de personas desaparecidas en nuestro país”, señaló.
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Indicó que el informe destacará las acciones realizadas desde octubre de 2024, así como la coordinación con colectivos de búsqueda, fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sheinbaum subrayó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, mantiene reuniones periódicas con familiares y colectivos, además de la colaboración con la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha brindado acompañamiento y asesoría técnica.
Asimismo, informó que el contenido del informe fue compartido previamente con algunos colectivos de familiares antes de su exposición pública en la conferencia matutina.
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Alistan informe por caso Ayotzinapa
La presidenta aclaró que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa será tratado en un informe aparte, debido a las características particulares del caso y al trabajo específico que se mantiene con las familias.
“El caso de los estudiantes de Ayotzinapa… ese tema lo vamos a tocar aparte, dada la característica especial de este lamentable hecho y el trabajo que estamos haciendo también con las familias”, afirmó.
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