Pachuca.- Suman tres los jóvenes desaparecidos en el municipio de Tecozautla quienes, de acuerdo con las autoridades, salieron de su domicilio el pasado lunes y hasta el momento se desconoce su paradero, por lo que se han iniciado denuncias tanto en Hidalgo como en el estado de Querétaro.

Ante estos hechos, familiares y amigos de los desaparecidos realizaron un bloqueo en la carretera Tecozautla–Huichapan, a la altura del crucero de El Pañhe , donde exigieron la intervención de las autoridades para agilizar su localización.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, familiares de los jóvenes identificados como Jorge Antonio Cruz Hernández, de 18 años; Hilario Aldair Ortiz Ramírez, también de 18; y Rosendo Cruz Hurtado, de 35 años, desaparecidos el mismo día en Tecozautla, iniciaron las denuncias correspondientes para solicitar a las autoridades la búsqueda oficial.

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Se indicó que, en el caso de Jorge Antonio Cruz Hernández, también se interpuso una denuncia ante las autoridades de Querétaro. Asimismo, se informó que dos de los jóvenes fueron vistos por última vez al salir de su domicilio a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, se dio a conocer que en el municipio de Ezequiel Montes, en Querétaro, se localizó una motocicleta calcinada con características similares a la unidad en la que viajaban los jóvenes; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si se trata del mismo vehículo ni si tiene relación con el caso.

En las denuncias interpuestas ante las autoridades se detalla que, en el caso de Rosendo Cruz Hurtado, mide 1.62 metros, es de complexión delgada, cabello corto y lacio, ojos café oscuro y tez morena. Como señas particulares presenta tatuajes: uno de bola de billar con el número 8 acompañado de un revólver en el brazo izquierdo, una estrella en el brazo derecho y una cicatriz en el empeine derecho. Vestía camisa a cuadros, pantalón holgado y tenis.

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Respecto a los jóvenes de 18 años, se informó que Jorge Antonio Cruz Hernández mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y cabello corto; al momento de su desaparición vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis. Por su parte, Hilario Aldair Ortiz Ramírez mide 1.60 metros, es de complexión delgada, con cabello corto y ondulado; presenta tatuajes de una cruz con corona detrás de la oreja derecha, además de marcas en el muslo y el tobillo.

Las acciones de búsqueda se han intensificado ante el temor por su integridad. Asimismo, se confirmó que existe una denuncia también en el estado de Querétaro por la desaparición de Jorge Antonio Cruz Hernández, lo que amplía el rango de investigación.

Las autoridades señalaron que se mantienen los operativos de búsqueda; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con mayores datos sobre su paradero.

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