Guaymas. - Luego de una jornada de búsqueda colectivos unidos de Guerreras Buscadoras localizaron al menos ocho cuerpos completos, así como múltiples restos humanos en superficie, durante labores realizadas los días 24 y 25 de marzo en un área despoblada del ejido Felipe Ángeles, en el Valle de Guaymas.

De acuerdo con el reporte, en el sitio se identificaron tanto restos recientes como osamentas de mayor antigüedad, lo que sugiere que la zona habría sido utilizada de manera reiterada.

Además, se encontraron diversas prendas de vestir y objetos personales, tanto en fosas como expuestos en la superficie.

Lee también "Pido que me ayuden a que regrese a casa"; madre de jornalero desaparecido en Sinaloa denuncia abandono de las autoridades

Entre los artículos localizados se describen un chaleco negro, una camisa a cuadros en tonos rojo y blanco, tenis rojo con negro, calcetas blancas, así como una cadena dorada con dije en forma de árbol con piedras de colores.

También se reportaron shorts azules con la leyenda “seneDH” y el número 20, pantalón tipo pana de color claro y una playera verde de manga larga con gorro de la marca GAP.

Entre los objetos encontrados destaca una identificación oficial (INE) a nombre de Mario Alfonso Rodríguez Jiménez, con domicilio en Guaymas, Sonora, lo cual podría contribuir a los procesos de identificación por parte de las autoridades correspondientes.

Lee también Localizan sano y salvo a empresario gasolinero privado de la libertad en Culiacán; se desconoce si hubo personas detenidas

Las labores de búsqueda contaron con el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, así como elementos de seguridad de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Servicios Periciales de Guaymas y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

El colectivo agradeció el respaldo institucional y reiteró su compromiso de continuar con estas acciones en la región.

Las autoridades no han emitido, hasta el momento, un informe oficial detallado sobre los hallazgos de los colectivos Guerreras Buscadoras de Cajeme, Guaymas y Empalme, ni el número total de víctimas que podrían derivarse de los restos localizados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL