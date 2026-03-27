La mañanera de Sheinbaum, 27 de marzo, minuto a minuto

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Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, para destacar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina y mantente informado.
Nación 08:36 AM
La presidenta destaca los trabajos que se han hecho en el Estadio Banorte y en los alrededores, para recibir a los aficionados al futbol en el Mundial 2026.
"Tiene que ganar la selección", dice Sheinbaum y también menciona "que por cierto no va a venir Cristiano Ronaldo", al hablar sobre el partido amistoso que se jugará este sábado entre México y Portugal.
Nación 08:35 AM
Claudia Sheinbaum menciona que al desaparecer una personas, no se deben esperar 24, 48 ni 72 horas, sino se debe reportar inmediatamente; el contacto con la comisión de búsqueda es el: 800 028 77 83, vía WhatsApp: 55 13 09 90 24 y el número telefónico internacional es: 182 52 62 31 09.
Nación 08:32 AM
"Pueden venir de manera segura al país", asegura Sheinbaum a tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y destaca los datos de la secretaría de turismo sobre la estancia de extranjeros en México.
Nación 08:28 AM
Sobre el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, Sheinbaum Pardo dice que ya se están haciendo las investigaciones a fondo, para conocer la causa; de igual manera, expresa que ya se llevaban a cabo acciones para la contención del combustible, así como la limpia de playas.
Nación 08:24 AM
Claudia Sheinbaum Pardo destaca la coordinación de las autoridades, para dar atención a los registros de personas desaparecidas.
"Tenemos un sistema integral de instituciones federales y estatales, que nos permiten iniciar procesos de investigación", continúa diciendo al destacar que hay 278 personas detenidas por cometer el delito de desaparición.
Nación 08:22 AM
Sobre el caso de la activista y madre buscadora Ceci Flores, quien hace unos días halló restos que podrían ser de su hijo, Arturo Padilla señala que cuando se encuentra una persona sin vida, la Fiscalía General de la República analiza los restos óseos con pruebas de ADN, así como de la familia; cuando hay coincidencias se lleva a cabo un protocolo para informar a la familia los resultados.
Expresa respeto y admiración hacia las madres buscadoras y a quienes han perdido un ser querido por esta causa.
Nación 08:18 AM
Marcela Figueroa menciona que los rangos de edades más comunes de personas registradas como desaparecidas son los siguientes:
- 78% son hombres de entre 30 y 59 años
- 22% mujeres entre 18 y 29 años
Nación 08:12 AM
Rosa Icela Rodríguez Velázquez informa que, de octubre de 2024 a marzo de 2026 se han dado de baja 547 cuentas en redes sociales de organizaciones delictivas por ser utilizadas para contactar a jóvenes; 725 cuentas se encuentran bajo investigación.
También indica que se cumplimentaron 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas.
Nación 08:01 AM
Marcela Figueroa Franco detalla el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1952 a 2026.
Señala que el total de registros es de 394 mil 645, de los cuales, hay un registro de 132 mil 534 personas desaparecidas, es decir, un 34%.
De este universo, las personas localizadas han sido 262 mil 111, es decir, un 66%.
Del registro de personas desaparecidas, de 1952 a 2005 se desprenden 2 mil 356 casos. De los registros de estatus de desaparecidos de 2006 a 2026 se registran 130 mil 178 personas.
De estos casos, 46 mil 742 no tienen datos suficientes para su búsqueda; 40 mil 308 tienen actividad y registros después de su fecha de desaparición; y 43 mil 128 no han tenido actividad a la fecha.
Aunado a ello, 240 mil 211 personas han sido localizadas con vida, lo que corresponde a un 92%, por el contrario, 21 mil 900 personas han sido encontradas sin vida, es decir, un 8%. De este universo, 250 mil 717 personas no sufrieron un delito, pero 11 mil 394 casos sí.
Nación 07:45 AM
Arturo Medina Padilla señala que hay dos etapas históricas que marcan las desapariciones forzadas en México:
1. La guerra sucia, impulsada por el gobierno al reprimir y desaparecer a las personas con ideología diferente, que se pronunciaban en su contra.
2. La guerra contra el narco.
Nación 07:30 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta mañana acompañanan a la presidenta la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La Mandataria federal indica que hablarán sobre la desaparición de personas en México.
Aclara que el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa será tratado en un informe aparte, debido a las características particulares del caso y al trabajo específico que se mantiene con las familias.
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