La mañanera de Sheinbaum, 27 de marzo, minuto a minuto

Marcela Figueroa Franco detalla el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de 1952 a 2026.

Señala que el total de registros es de 394 mil 645, de los cuales, hay un registro de 132 mil 534 personas desaparecidas, es decir, un 34%.

De este universo, las personas localizadas han sido 262 mil 111, es decir, un 66%.

Del registro de personas desaparecidas, de 1952 a 2005 se desprenden 2 mil 356 casos. De los registros de estatus de desaparecidos de 2006 a 2026 se registran 130 mil 178 personas.

De estos casos, 46 mil 742 no tienen datos suficientes para su búsqueda; 40 mil 308 tienen actividad y registros después de su fecha de desaparición; y 43 mil 128 no han tenido actividad a la fecha.

Aunado a ello, 240 mil 211 personas han sido localizadas con vida, lo que corresponde a un 92%, por el contrario, 21 mil 900 personas han sido encontradas sin vida, es decir, un 8%. De este universo, 250 mil 717 personas no sufrieron un delito, pero 11 mil 394 casos sí.

