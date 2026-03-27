Luego de que la madre buscadora Cecilia Flores afirmara esta semana que localizó en Sonora restos humanos que corresponderían a su hijo Marco Antonio, desaparecido desde 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, aseguró que el gobierno federal mantiene un diálogo permanente con colectivos y familias de personas desaparecidas.

Durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de la activista y sobre las nuevas acciones de política pública para fortalecer la búsqueda de personas en el país.

Medina Padilla señaló que existe comunicación constante con madres buscadoras y colectivos a través de distintas instancias federales, particularmente la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría de Gobernación (Segob), siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (27/03/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“El diálogo con los colectivos es permanente; hay una comunicación con las familias de las personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas. Con algunos tenemos diálogo en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Búsqueda y en la Secretaría de Gobernación de manera constante”, explicó.

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Indicó que autoridades federales han recorrido diversas entidades del país para atender directamente a las familias en sus comunidades y escuchar sus demandas, como parte del fortalecimiento institucional en materia de búsqueda.

El subsecretario destacó que la estrategia no se limita a operativos en campo, sino que incorpora herramientas tecnológicas y científicas que permiten mejorar la identificación de personas.

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“El fortalecimiento de la búsqueda tiene que ver no solamente con la búsqueda en campo, sino también con herramientas tecnológicas como la Plataforma Única de Identidad y la revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas”, detalló.

Añadió que estas acciones forman parte de los mecanismos derivados de la reforma aprobada en julio de 2026, la cual —dijo— busca hacer más eficaz el cruce de información y los procesos de localización.

Pruebas de ADN, protocolo para identificar restos

Respecto al caso mencionado por Cecilia Flores, Medina Padilla explicó que cuando se localizan restos humanos, corresponde a las fiscalías realizar los análisis periciales necesarios para confirmar la identidad mediante pruebas científicas.

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Ceci Flores, madre buscadora halla restos de su hijo desaparecido el 4 de mayo de 2019 / Foto: Captura de pantalla

“Cuando lamentablemente se encuentra una persona sin vida, lo que hace el Ministerio Público, a través de la Fiscalía General de la República y sus peritos, es analizar los restos con pruebas de ADN y también tomar muestras genéticas a las familias”, señaló.

Indicó que este procedimiento forma parte de un protocolo permanente que busca garantizar certeza científica y trato digno hacia las víctimas indirectas.

El funcionario subrayó que, una vez confirmada la identidad, la notificación a las familias se realiza bajo estrictos criterios de respeto, privacidad y sensibilidad, con el objetivo de evitar la revictimización.

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“Cuando hay coincidencias y se puede confirmar la identidad, existe un protocolo mediante el cual se informa a la familia con todo el respeto, cuidado y sensibilidad, generalmente en diligencias privadas del Ministerio Público o de la Comisión Nacional de Búsqueda”, explicó.

Agregó: “Primero que nada está nuestro respeto y admiración a todas las madres buscadoras, a todas las familias buscadoras y a quienes han perdido un ser querido”.

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