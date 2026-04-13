El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el gobierno federal está completamente rebasado en el tema de las desapariciones forzadas.

En un mensaje difundido en redes sociales, destacó el descubrimiento de más de 200 restos óseos en Tláhuac y Chalco, de los cuales, 100 ya están confirmados como humanos, mientras que en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se obtuvieron cerca de 100 muestras únicas de ADN, y ahora encuentran más restos que el año pasado en el mismo lugar.

“Así está México”, lamentó el dirigente priista. “El pésimo gobierno de Morena está totalmente rebasado. No tienen capacidad. Desde el año pasado sabían lo que pasaba en ese rancho y dejaron que creciera. No investigaron a fondo. No actuaron con fuerza. No protegieron a nadie. Cientos de restos en dos puntos del país y las madres buscadoras haciendo el trabajo que le toca al Estado. Esa es la realidad”, expresó.

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Con el hashtag #ElPRIsíSabeGobernar, Alejandro Moreno denunció que en el gobierno de la República “no hay estrategia. No hay autoridad. Hay abandono”.

“México no merece un país lleno de fosas. Merece un gobierno que tenga el carácter para enfrentar al crimen organizado de frente y con firmeza.

“¡Morena se tiene que ir! ¡Los vamos a sacar con la fuerza de la ciudadanía! ¡Vamos a defender a México y a devolverle el rumbo!”, concluyó.

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