La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a comercializadores hacer un esfuerzo para bajar el precio de los alimentos perecederos, de manera especial el jitomate.

Luego de mantener un encuentro en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que el gobierno mexicano acordó con comercializadores, productores, tiendas de autoservicio y tortillerías del país mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en beneficio de la economía de las familias mexicanas.

“Se va a señalizar adecuadamente todos estos productos en las tiendas de autoservicio para que el consumidor, la consumidora, conozca cuáles son los precios de estos productos y que pueda conformar su canasta cada semana”, anunció a través video compartido en sus redes sociales.

Nos reunimos con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas. pic.twitter.com/BwRrSH2zur — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 17, 2026

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Sheinbaum detalló que SuKarne se comprometió a disminuir en 5% el bistec de res y se espera que, poco a poco, se vayan sumando más comercializadores.

“Y lo más importante es que continúan las mesas de trabajo. Este es un esfuerzo común, coordinado, en donde participamos el Gobierno de México, pero de manera muy activa las distintas tiendas de autoservicio, productores de carne, productores de jitomate, productores de papa, productores de chile, productores de productos perecederos en el país y estamos haciendo este acuerdo. Siempre por las familias de México, por la economía de las familias y siempre por México”, señaló.

La presidenta de México estuvo acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, así como por el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz.

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