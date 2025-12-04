Más Información

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ayudaron a controlar el fuego en un automóvil que circulaba por la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito que realizaban labores de vialidad sobre la calle Niza, dieron cuenta de un coche del cual salía humo.

Al acercarse para hablar con el propietario, observaron que comenzaron a salir llamas del vehículo, por lo que ayudaron al automovilista a salir.

Los oficiales combatieron el fuego con ayuda de un extintor y tras unos minutos lograron sofocarlo.

El conductor resultó ileso al conato de incendio, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los policías de Tránsito solicitaron apoyo para remolcar el auto siniestrado.

