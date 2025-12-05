Un grupo de aproximadamente 350 trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se manifestó la mañana de este viernes frente a la Dirección General de Administración de Personal, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier 77, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la entrega de su dígito sindical.

Desde temprana hora, los inconformes se congregaron en espera de su dirigente y, como medida de presión, bloquearon ambos cuerpos vehiculares de Fray Servando y Bolívar, lo que generó afectaciones viales en la zona y movilización de cuerpos de tránsito.

Los trabajadores señalaron que, pese a sus reiteradas solicitudes, Capital Humano aún no les ha presentado una propuesta de atención, por lo que advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta oficial.

Elementos de tránsito y seguridad se mantienen en el lugar para desviar la circulación y evitar mayores complicaciones, mientras que los manifestantes permanecen en espera de ser atendidos por las autoridades correspondientes.

