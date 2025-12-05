Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Militares de México y EU fortalecen seguridad en frontera ante Mundial 2026; realizan entrenamiento de seguridad

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Crece el escándalo; congelan cuentas a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Un grupo de aproximadamente 350 trabajadores del se manifestó la mañana de este viernes frente a la Dirección General de Administración de Personal, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier 77, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la entrega de su dígito sindical.

Desde temprana hora, los inconformes se congregaron en espera de su dirigente y, como medida de presión, bloquearon ambos cuerpos vehiculares de Fray Servando y Bolívar, lo que generó afectaciones viales en la zona y movilización de cuerpos de tránsito.

Los trabajadores señalaron que, pese a sus reiteradas solicitudes, Capital Humano aún no les ha presentado una propuesta de atención, por lo que advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener una respuesta oficial.

Lee también

Elementos de tránsito y seguridad se mantienen en el lugar para desviar la circulación y evitar mayores complicaciones, mientras que los manifestantes permanecen en espera de ser atendidos por las autoridades correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]