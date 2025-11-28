La Secretaría de Gobierno de la CDMX dio a conocer que, a través del Gabinete contra Despojos, recuperó un inmueble del que habían despojado a una persona adulta mayor, en la colonia Paseos Churubusco, en la alcaldía Iztapalapa.

En un boletín, la dependencia precisó que el caso se originó a partir de una denuncia presentada por la víctima, quien refirió que luego de una disputa familiar, fue despojada cuando un grupo de personas irrumpió de manera violenta en su domicilio.

“Los elementos recabados señalan que estas personas actuaron de forma coordinada, lo que apunta a la intervención de un supuesto grupo delictivo dedicado al despojo de inmuebles, por lo que esta línea de investigación será profundizada por las autoridades competentes”, señaló la dependencia.

Lee también Detienen a seis personas relacionadas con la muerte de un hombre en Iztapalapa

Señaló que tras activar el protocolo del Gabinete, que incluye el registro del caso, la verificación documental y el análisis testimonial y jurídico, se coordinó un operativo de recuperación en el que participaron diversas dependencias.

Una vez efectuados los trabajos de revisión correspondientes, el inmueble fue asegurado y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) procedió a inhabilitar los accesos y colocar sellos, a fin de garantizar su resguardo y evitar cualquier nuevo ingreso no autorizado. Estas acciones se realizaron este jueves 27 de noviembre.

El siguiente paso será avanzar en el proceso formal de restitución del inmueble a la persona afectada, en tanto que la FGJ-CDMX continuará con las investigaciones correspondientes.

Lee también Capturan a una mujer integrante de Los Rudos, banda dedicada a la extorsión en calles de la GAM

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot