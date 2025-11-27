Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) detuvieron a seis personas, entre ellas un menor de edad, relacionados con la muerte a tiros de un hombre, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Los efectivos en campo recibieron la alerta por disparos en calles de la colonia Zacahuitzco.

Al llegar al lugar encontraron a un sujeto en el piso que presentaba una herida en la cabeza, por lo que solicitaron apoyo de los servicios médicos.

Cuando los paramédicos llegaron, diagnosticaron la muerte del hombre de 56 años de edad, indicó la SSC.

Por su parte, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente observaron a través de las cámaras de vigilancia que los presuntos responsables subieron a un automóvil color plata y huyeron rumbo a la alcaldía Benito Juárez.

Policías se movilizaron e interceptaron el vehículo en las calles Elena y Laura, en la colonia Nativitas.

Tras una revisión a los sospechosos les aseguraron tres bolsas pequeñas y una más con marihuana, así como tres teléfonos celulares.

Por lo anterior, se detuvo a los tres hombres de 13, 28 y 29 años de edad y a las tres mujeres de 22, 24 y 33 años.

Lo asegurado y las seis personas fueron puestos a disposición de un representante del Ministerio Público.

