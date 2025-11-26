Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas que presuntamente ingresaron a una vivienda y sustrajeron diversos objetos en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco. Durante la detención, los oficiales aseguraron un arma punzocortante y recuperaron parte de lo robado.

De acuerdo con el Comunicado 3406/2025, la detención ocurrió luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los policías sobre un robo en proceso en la esquina de las calles Planetas y Tarascos. Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos por una mujer de 73 años, quien relató que al llegar a su domicilio encontró a dos hombres saliendo de su vivienda; uno de ellos la empujó, la amenazó con un desarmador y escapó a bordo de una camioneta gris.

Con la información proporcionada por la víctima, los monitoristas del C2 implementaron un cerco virtual que permitió ubicar el vehículo sospechoso sobre calzada Camarones y la calle Norte 75, en la colonia Obrero Popular. Elementos en campo acudieron al punto y observaron cuando dos hombres descendieron de la camioneta e intentaron huir; ambos fueron detenidos metros adelante, mientras que dos mujeres que permanecían en el interior también fueron aseguradas.

Durante la revisión preventiva, los oficiales encontraron un desarmador de aproximadamente 50 centímetros de largo, un televisor negro y dinero en efectivo, objetos que la afectada reconoció como de su propiedad.

Los detenidos —dos hombres de 54 y 51 años, y dos mujeres de 30 y 28— fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con la camioneta y los artículos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Tras un cruce de información, la SSC informó que dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales. El hombre de 54 años registra ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud (2022) y robo agravado (2024). Por su parte, el hombre de 51 años fue ingresado previamente por robo en diferentes modalidades en 1995 y 2012.

maot