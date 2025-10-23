Un camión repartidor de refrescos cayó la mañana de este jueves en un socavón ubicado sobre Camino a Nextengo y Calzada Santiago Ahuizotla, en la colonia Santiago Ahuizotla, alcaldía Azcapotzalco. Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente generó preocupación entre vecinos, quienes denunciaron que el hundimiento ya existía desde semanas atrás y no había sido reparado adecuadamente.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión circulaba de manera habitual por la zona cuando una de sus llantas traseras quedó atrapada en la oquedad, impidiendo que pudiera avanzar. Testigos señalaron que el socavón ya había sido rellenado de forma provisional, pero sin trabajos de estabilización profunda, por lo que el peso de la unidad provocó nuevamente el colapso del terreno.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron maniobras con apoyo de cuerdas y herramienta hidráulica para liberar el eje trasero del camión. También participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona para evitar el paso vehicular, así como personal de Protección Civil y trabajadores de la alcaldía.

Tras casi dos horas de trabajos, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa de gran capacidad. Posteriormente, personal de la Dirección de Obras de la alcaldía inició trabajos de excavación para evaluar la profundidad del hundimiento y las causas del colapso.

Este es el segundo caso de un camión repartidor que cae en un socavón en menos de un mes en la Ciudad de México.

