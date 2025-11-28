Olivia Aidé N, señalada como integrante del grupo delictivo Los Rudos, dedicado a la extorsión y el narcomenudeo en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en calles de Iztapalapa.

De acuerdo a la SSC, la mujer es la pareja sentimental del líder de la banda, Julio Kevin Reveles López, alias "El Chuletas", quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

La detención de Olivia se logró en seguimiento a varias denuncias por el delito de extorsión y cobro de piso a comerciantes, informó la SSC.

Tras varios trabajos de investigación por parte de la Policía y de elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, se recabaron los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra de Olivia Aidé.

La mujer fue ubicada en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, donde policías de la Ciudad de México ejecutaron el mandamiento en su contra.

La mujer de 43 años de edad fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, para que defina su situación jurídica.

