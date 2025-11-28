Más Información

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum este 28 de noviembre; sigue aquí la transmisión en vivo

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Renuncia Gertz Manero; perfilan a Godoy para fiscal

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

Ernestina Godoy es la nueva encargada de la FGR tras salida de Gertz; antes renunció como consejera jurídica de Presidencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Olivia Aidé N, señalada como integrante del grupo delictivo Los Rudos, dedicado a la y el narcomenudeo en la , fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en calles de Iztapalapa.

De acuerdo a la SSC, la mujer es la pareja sentimental del líder de la banda, Julio Kevin Reveles López, alias "El Chuletas", quien se encuentra preso en el Reclusorio Oriente.

La detención de Olivia se logró en seguimiento a varias denuncias por el delito de extorsión y cobro de piso a comerciantes, informó la SSC.

Lee también

Tras varios trabajos de investigación por parte de la Policía y de elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, se recabaron los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de aprehensión en contra de Olivia Aidé.

La mujer fue ubicada en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, en Iztapalapa, donde policías de la Ciudad de México ejecutaron el mandamiento en su contra.

La mujer de 43 años de edad fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, para que defina su situación jurídica.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]