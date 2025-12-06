Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

La jefa de Gobierno, , aseguró que la ha cambiado la vida de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos quienes salieron de la pobreza.

“Hoy los programas sociales son derechos constitucionales: pensiones, becas, salud y apoyo directo a quienes más lo necesitan”.

En un video que publicó en sus redes sociales, informó que acudió al Zócalo de la Ciudad y acompañó a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Lee también:

“México es un país libre, soberano, independiente. El modelo económico sí funciona, un modelo humanista que pone en el centro a las personas, y también los valores que rigen nuestra relación con el mundo, una relación donde hay prosperidad compartida y diferenciada, una relación de soberanía y una relación de colaboración, pero no de sumisión”.

Recordó que el salario mínimo alcanzó su crecimiento histórico, es decir, más de 150% de incremento real desde 2018. “Avanzamos hacia un México con empresas públicas fuertes, menos deuda y menos violencia, con una reducción del 34% en homicidios dolosos desde 2018”.

“Estos logros muestran que el bienestar sí es posible cuando el gobierno pone al pueblo al centro”, aseveró.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]