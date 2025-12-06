La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la Cuarta Transformación ha cambiado la vida de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos quienes salieron de la pobreza.

“Hoy los programas sociales son derechos constitucionales: pensiones, becas, salud y apoyo directo a quienes más lo necesitan”.

En un video que publicó en sus redes sociales, informó que acudió al Zócalo de la Ciudad y acompañó a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“México es un país libre, soberano, independiente. El modelo económico sí funciona, un modelo humanista que pone en el centro a las personas, y también los valores que rigen nuestra relación con el mundo, una relación donde hay prosperidad compartida y diferenciada, una relación de soberanía y una relación de colaboración, pero no de sumisión”.

Recordó que el salario mínimo alcanzó su crecimiento histórico, es decir, más de 150% de incremento real desde 2018. “Avanzamos hacia un México con empresas públicas fuertes, menos deuda y menos violencia, con una reducción del 34% en homicidios dolosos desde 2018”.

“Estos logros muestran que el bienestar sí es posible cuando el gobierno pone al pueblo al centro”, aseveró.

