En enero del próximo año llegarán 50 nuevos camiones del servicio de limpia para la Ciudad de México, de manera simultánea a la entrada en vigor del nuevo esquema de separación de residuos que se pondrá en marcha, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que su administración se comprometió a que por cada unidad de limpia que adquieran las alcaldías, el gobierno de la CDMX les otorgará otra.

“En enero llegan los nuevos. Son 50 nuevos camiones del servicio de limpia, y recordemos que en enero arranca este gran programa que queremos que suceda en la ciudad, en el que la población pueda lograr separar los residuos; y para ello, nuestro compromiso fue que por cada unidad de transporte de limpia que las alcaldías compraran, nosotros les dábamos una nueva”, dijo.

A partir del 1 de enero del próximo año, toda la basura de los hogares, escuelas y negocios de la CDMX deberá estar separada en tres categorías. Foto Juan Boites/EL UNIVERSAL

El 1 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México arrancó la campaña "Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar", la cual se mantendrá activa durante todo un mes, previo a que el 1 de enero de 2026, se haga obligatoria la separación de basura en tres categorías.

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2026, toda la basura de los hogares, escuelas y negocios de la CDMX deberá estar separada en tres categorías: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables.

Esta medida forma parte una estrategia de la administración capitalina que contempla incrementar en un 50% el manejo de los residuos orgánicos en la capital para generar más de 400 mil toneladas de composta, reciclar el 100% de los residuos de la construcción y demolición, y reducir a la mitad los residuos que envía la CDMX a rellenos sanitarios.

