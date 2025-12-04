Más de mil artesanos tendrán espacios para hacer sus ventas a partir de este domingo 7 y hasta el 15 de diciembre en una romería que se instalará en la plancha del Zócalo, confirmó el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

En conferencia de prensa, el secretario explicó que este miércoles hubo una reunión con líderes de grupos originarios residentes de la ciudad, con quienes se acordó que tuvieran este espacio.

Además, adelantó que este viernes tendrán un recorrido para buscar alternativas para que continúen con la romería de la temporada pero sin que sea sobre el Paseo de la Reforma.

“Más de mil comerciantes artesanos van a estar en el Zócalo y mañana con ellos tenemos un recorrido para ver justamente alternativas, para que continúen la romería, pero no sobre la vialidad de Reforma”, dijo.

El secretario confió en que se llegue a acuerdos con los comerciantes para que el domingo ya se instalen en el Zócalo, o incluso desde la tarde del sábado.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que “siempre habrá alternativas” para ellos en la capital.

