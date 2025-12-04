Más Información
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) emitió recomendaciones a comerciantes, propietarios, administradores y encargados de establecimientos mercantiles con motivo del aumento de actividades y alta afluencia durante el mes de diciembre.
La dependencia capitalina sugirió verificar que cámaras de videovigilancia, botones de auxilio y alarmas funcionen correctamente, así como mantener libres e iluminados los accesos, pasillos y áreas de cobro en los establecimientos.
En cuanto al manejo de dinero, la autoridad recomendó no acumular el efectivo en caja y hacer cortes para depositar en horarios y rutas diversas.
También, refirió que se deben revisar billetes con pluma verificadora o luz ultravioleta, no contar el dinero en público, realizar inventarios y tener el acceso a bodegas controlado.
Cuando el negocio lo permita, pedir el ingreso de clientes sin bolsos o mochilas para evitar el robo hormiga, indicó la SSC.
Para prevenir extorsiones, se sugirió indicar al personal no brindar información del negocio por teléfono y ante posibles amenazas, colgar, verificar y reportarlo.
También, la SSC recomendó instruir a trabajadores para detectar actitudes inusuales y a personas que recorran los establecimientos sin intención de comprar.
