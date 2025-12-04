Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas

INE avala presupuesto 2026 pese a recorte de mil mdp; direcciones de Organización y Capacitación Electoral, las más afectadas

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México informó que se realizarán las jornadas del el Operativo Perrito Peregrino, con motivo de las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, donde muchas personas llevan consigo a sus mascotas en busca de comida, compañía y cuidado.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que el operativo se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre y explicó cómo la ciudadanía puede sumarse: ofrecer hogares temporales, acompañar a en las rutas de madrugada, donar alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado, apoyar en el traslado de los animales a espacios resguardados, colaborar en la promoción para encontrar familias definitivas y ayudar con el paseo de los perros mientras permanecen en resguardo.

Lee también

Para participar, los interesados deben registrarse en los correos coordinacion.agatan@mail.com y ajvillagranedema.cdmx.gob.mx.

“Sé parte del Operativo Perrito Peregrino. Estamos ante un acto de fe y de movilidad humana de millones de personas y con ellas llegan también perritos buscando comida, una familia y ayuda”, señalaron en su mensaje publicado en X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]