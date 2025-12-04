La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México informó que se realizarán las jornadas del el Operativo Perrito Peregrino, con motivo de las peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, donde muchas personas llevan consigo a sus mascotas en busca de comida, compañía y cuidado.

A través de sus redes sociales, el organismo detalló que el operativo se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre y explicó cómo la ciudadanía puede sumarse: ofrecer hogares temporales, acompañar a en las rutas de madrugada, donar alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado, apoyar en el traslado de los animales a espacios resguardados, colaborar en la promoción para encontrar familias definitivas y ayudar con el paseo de los perros mientras permanecen en resguardo.

Para participar, los interesados deben registrarse en los correos coordinacion.agatan@mail.com y ajvillagranedema.cdmx.gob.mx.

“Sé parte del Operativo Perrito Peregrino. Estamos ante un acto de fe y de movilidad humana de millones de personas y con ellas llegan también perritos buscando comida, una familia y ayuda”, señalaron en su mensaje publicado en X.

