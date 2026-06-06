La acumulación de sarro y minerales en los orificios del cabezal de la regadera puede reducir la presión del agua y alterar su salida.

Ante esta situación, especialistas recomiendan un procedimiento sencillo con vinagre blanco y agua tibia que permite limpiar los conductos y recuperar su funcionamiento habitual.

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¿Cuántas veces debes bañarte a la semana, según Harvard?. Foto: Pixabay

¿Cómo destapar los orificios de la regadera con vinagre?

Para realizar el truco casero para eliminar el sarro de la ducha y mejorar el flujo de agua al bañarte necesitas:

Vinagre blanco.

Agua tibia.

Bolsa plástica resistente.

Banda elástica o precinto.

Cepillo de dientes viejo.

Paño suave.

Escarbadientes (opcional).

El método consiste en llenar una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia, colocarla alrededor del cabezal de la regadera y sujetarla con una banda elástica o un precinto. La mezcla debe actuar entre 30 y 60 minutos.

Una vez transcurrido ese tiempo, se retira la bolsa y se frotan los orificios con un cepillo de dientes viejo. Luego, se recomienda abrir el agua caliente durante unos segundos para eliminar los restos desprendidos y finalizar secando la superficie con un paño suave.

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¿Cómo destapar la regadera? Foto: Archivo

¿Qué hacer si el problema persiste?

Si después de la limpieza la presión del agua continúa siendo baja o la salida sigue siendo irregular, la obstrucción podría encontrarse en el interior del cabezal. En ese caso, puede ser necesario desmontarlo para revisar filtros o mallas internas donde suelen acumularse residuos.

Estas piezas pueden limpiarse con agua, vinagre y un cepillo suave. En los modelos que cuentan con orificios de goma, muchas veces alcanza con frotarlos suavemente para desprender los depósitos de sarro adheridos.

Precauciones y recomendaciones

Los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica del cabezal para evitar bloqueos y mantener un flujo de agua uniforme.

También señalan que el vinagre puede afectar determinados acabados si permanece en contacto durante demasiado tiempo, especialmente en piezas de bronce, níquel, doradas o con terminaciones especiales.

Por ese motivo, se aconseja consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar el método. Además, desaconsejan el uso de lejía para este tipo de limpieza, ya que puede dañar la superficie y no resulta necesaria para eliminar las acumulaciones minerales.

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