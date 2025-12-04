En la Ciudad de México no habrá desabasto de agua ante la llegada de turistas a hoteles de la capital con motivo de la Copa del Mundo de 2026, afirmó el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario precisó que los hoteles ya están considerados en el balance hídrico de la CDMX, por lo que ya se cuenta con infraestructura para atender la cañaveral máxima de estos sitios.

“No hay ni habrá desabasto de agua, por ningún motivo, ni por el Mundial. La gente que llegue, los visitantes, llegan a hoteles y los hoteles ya están en el balance hídrico de la Ciudad de México; es decir, ya se tiene en la infraestructura para las capacidades máximas de los hoteles”, aseveró.

El titular de la Segiagua puso como ejemplo el Gran Premio de la Fórmula 1, otro evento de carácter masivo que se realiza año con año en la capital sin que esto signifique falta de agua en la ciudad, por lo que confió en que será de la misma forma ante la justa deportiva del próximo año.

Asimismo, el secretario aseveró que se están haciendo inversiones “muy importantes”, para reforzar el suministro de agua con la rehabilitación de pozos, en especial los ocho pozos que dan suministro a zona de Santa Úrsula, los cuales están en rehabilitación para que incrementen su producción.

Por otro lado, Esparza Hernández precisó que se encuentran en pláticas con la Comisión Nacional del Agua y el estadio Banorte -donde se realizarán los partidos del Mundial- para la cesión definitiva de sus derechos de agua.

“Para que ya sea un legado que nos deje el Mundial, así como las obras va a ser este nuevo pozo, que será parte de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México, en servicio de la población”, dijo.

