Más de 425 empresarios importantes de México, EU y Canadá piden preservar el T-MEC

Senado prevé dar fast track a minuta de Ley de Aguas; buscan que se presente directamente al Pleno

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

VIDEO Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

En el marco de las actividades por la eliminación de la violencia contra las mujeres, las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo anunciaron la realización de rodadas en bicicleta para promover conciencia contra las agresiones de género.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que su Rodada Naranja se llevará a cabo el 5 de diciembre, con salida en la Fuente de la Diana Cazadora a las 10:30 horas y llegada a la explanada de la demarcación a las 12:00 horas.

Señalo que, al finalizar el recorrido, se ofrecerá una plática y asesorías legales sobre violencia contra la mujer a las 12:00 horas, así como una dinámica de técnicas de defensa personal a las 12:30 horas.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, la rodada Libres Paseo se realizará el domingo 7 de diciembre, como parte de los 16 días de activismo naranja.

Detalló que, la salida será en Avenida Masaryk, esquina con Arquímedes, a las 8:00 horas.

“¿Ya tienes lista tu bici y prenda naranja?”, publicó la demarcación en X al invitar a la ciudadanía a participar.

