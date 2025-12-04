En el marco de las actividades por la eliminación de la violencia contra las mujeres, las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo anunciaron la realización de rodadas en bicicleta para promover conciencia contra las agresiones de género.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que su Rodada Naranja se llevará a cabo el 5 de diciembre, con salida en la Fuente de la Diana Cazadora a las 10:30 horas y llegada a la explanada de la demarcación a las 12:00 horas.

Señalo que, al finalizar el recorrido, se ofrecerá una plática y asesorías legales sobre violencia contra la mujer a las 12:00 horas, así como una dinámica de técnicas de defensa personal a las 12:30 horas.

Únete a la Rodada Naranja 🚴‍♀️

📅 5 de diciembre

📍 Salida: Diana Cazadora

⏰ 10:30 h

📍 Meta: Alcaldía Cuauhtémoc

⏰ 12:00 h

🧡 Por una vida libre de violencia para las mujeres. pic.twitter.com/4wzSxbtOMr — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) December 4, 2025

En la alcaldía Miguel Hidalgo, la rodada Libres Paseo se realizará el domingo 7 de diciembre, como parte de los 16 días de activismo naranja.

Detalló que, la salida será en Avenida Masaryk, esquina con Arquímedes, a las 8:00 horas.

“¿Ya tienes lista tu bici y prenda naranja?”, publicó la demarcación en X al invitar a la ciudadanía a participar.

