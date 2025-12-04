Más Información
Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney
Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos
Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada
En el marco de las actividades por la eliminación de la violencia contra las mujeres, las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo anunciaron la realización de rodadas en bicicleta para promover conciencia contra las agresiones de género.
La alcaldía Cuauhtémoc informó que su Rodada Naranja se llevará a cabo el 5 de diciembre, con salida en la Fuente de la Diana Cazadora a las 10:30 horas y llegada a la explanada de la demarcación a las 12:00 horas.
Señalo que, al finalizar el recorrido, se ofrecerá una plática y asesorías legales sobre violencia contra la mujer a las 12:00 horas, así como una dinámica de técnicas de defensa personal a las 12:30 horas.
En la alcaldía Miguel Hidalgo, la rodada Libres Paseo se realizará el domingo 7 de diciembre, como parte de los 16 días de activismo naranja.
Detalló que, la salida será en Avenida Masaryk, esquina con Arquímedes, a las 8:00 horas.
“¿Ya tienes lista tu bici y prenda naranja?”, publicó la demarcación en X al invitar a la ciudadanía a participar.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]