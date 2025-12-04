La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que va “con mucho entusiasmo” a Washington D.C., en Estados Unidos, para el sorteo final del Mundial de 2026, que tendrá lugar este 5 de diciembre.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, poco antes de salir al Aeropuerto rumbo al país vecino, la mandataria explicó que será un viaje de un día, pues volará a Estados Unidos la tarde de este jueves 4 de diciembre y regresará a México el viernes 5 de diciembre, tras el sorteo.

“Vamos con mucho entusiasmo y vamos a dedicar la mañana completa de mañana a este evento y ya posteriormente nos regresamos, regresamos en la noche”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que en el sorteo estarán los gobernadores de las 16 ciudades en las que se realizará el Mundial, además de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y sus homólogos de Estados Unidos y de Canadá.

“Estamos emocionados, y sobre todo, porque hemos estado trabajando mucho para recibir un gran Mundial; con los partidos que nos van a ayudar, a esta gran ciudad, a visibilizarla como la capital global de los grandes eventos deportivos y espectáculos del mundo”, señaló.

REANUDA ACTIVIDADES PÚBLICAS

La mandataria capitalina reanudó sus actividades públicas este jueves 4 de diciembre, luego de tres días en los que no tuvo eventos públicos, tras el fallecimiento de su madre, la señora Margarita Molina.

