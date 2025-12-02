El Gobierno de la Ciudad de México suspendió el programa de audiencias “Zócalo Ciudadano” de este martes 2 de diciembre y anunció que se reanudará el próximo martes 9 de diciembre de 2025.

“Te invitamos a mantenerte pendiente, porque volveremos con más servicios y espacios de participación para todas y todos”, publicó la administración capitalina en redes sociales.

Durante el Zócalo Ciudadano, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a los mineros de su gabinete, instalan mesas a las que la población puede acudir para solicitar apoyo o información por distintas problemáticas.

La semana pasada también se suspendió el programa debido a la manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

