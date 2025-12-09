Más Información

Ante el aumento de la , recreativa y de movilidad característico de la temporada navideña, la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México anunció el reforzamiento de operativos preventivos a cargo de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en centros comerciales, corredores turísticos, sistemas de transporte, CETRAM y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con el Comunicado 3550/2025, la corporación implementó un para brindar seguridad a capitalinos y visitantes, mediante patrullajes preventivos, supervisión en espacios con flujo masivo de personas y acciones de proximidad para orientar y asistir a quienes realizan compras o traslados.

Como parte de estas medidas, la PBI emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes acudirán a realizar compras navideñas o a desplazarse por la ciudad durante estas fechas. Entre ellas, destacó la importancia de mantener bolsas, carteras y dispositivos electrónicos en compartimentos internos o de difícil acceso, así como evitar exhibir objetos de valor o artículos recién adquiridos.

Secretaría de seguridad refuerza vigilancia por temporada navideña; policía bancaria emite recomendaciones. Foto: Especial.

La corporación también sugirió mantener las compras siempre a la vista, no dejarlas sin supervisión y privilegiar pagos con tarjeta o medios digitales para evitar cargar grandes cantidades de dinero. En centros comerciales, llamó a desplazarse con calma, evitar aglomeraciones y procurar no separarse del grupo en caso de acudir en familia o con amigos.

Otra de las recomendaciones fue identificar previamente salidas de emergencia y puntos de seguridad. Para quienes utilizan transporte público, la PBI exhortó a llevar mochilas o bolsas al frente, mantenerse alerta del entorno y evitar distracciones derivadas del uso prolongado del teléfono celular. Además, pidió reportar de inmediato cualquier conducta sospechosa a los oficiales desplegados en la zona.

La dependencia insistió en la importancia de planear recorridos y horarios para evitar traslados riesgosos, así como procurar salir acompañado y regresar en grupo, especialmente durante la noche.

La SSC y la PBI reiteraron su compromiso de salvaguardar la integridad de residentes y visitantes durante esta temporada, e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar emergencias al 911 o a través de la aplicación Mi Policía.

