La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que la temporada navideña y fin de año dejará una derrama económica de 38 mil 268 millones de pesos en la capital.

Indicó que esto será resultado del dinamismo comercial impulsado por las celebraciones, compras e intercambio de regalos, cenas familiares y reuniones sociales en toda la capital.

Indicó que esta temporada beneficiará a 152 mil 465 unidades económicas, de acuerdo con cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Detalló que los giros más beneficiados serán restaurantes, salones de fiestas, comercio al por mayor de dulces, licores y botanas, así como comercios ubicados en tiendas departamentales dedicados a la venta de ropa, artículos electrónicos y de tecnología.

El presidente de la Coparmex CDMX, Adal Ortiz Avalos, señaló que al menos 983 mil personas que laboran en los más de 152 mil negocios beneficiados tendrán un impacto positivo en sus finanzas, lo cual es un indicador relevante para la Ciudad de México.

“Este es el momento de invertir, de modernizar nuestros negocios y de creer en la capacidad que tenemos como empresarios, poner en práctica la educación financiera y empezar con el pie derecho para transformar la vida económica de la ciudad, fortalecer las estrategias de competitividad, acompañar a las MiPymes con herramientas efectivas y avanzar hacia un modelo económico más dinámico y sostenible que permita aprovechar plenamente el contexto favorable del próximo año”, explicó.

