Entre el 5 de marzo y el 1 de abril, el gobierno federal contrató a nueve empresas, por 303 millones 962 mil 537 pesos, para terminar de construir escaleras y accesos faltantes en las estaciones, capacitar a 60 conductores y despachadores del tren al AIFA, realizar obras de drenaje, alumbrado y señalización y contratar técnicos, administradores y servicio de limpieza y vigilancia.

La contratación con las entidades privadas fue necesaria porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la obra, no tiene la capacidad técnica y el personal para terminarla en los plazos impuestos por el Ejecutivo federal, así lo consignó el anexo técnico de uno de los contratos.

Rumbo a conclusión de trabajos.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal para atender estos trabajos con la rapidez que necesita el propio proyecto, según mandato presidencial”, explica el documento.

Aun así, las obras de construcción que iniciaron apenas a mediados de marzo concluirán entre junio, julio y agosto y la capacitación de los conductores finalizará en mayo, de acuerdo con los documentos signados.

La inauguración del Tren Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se había prometido para antes de Semana Santa, no se llevó a cabo porque las obras están inconclusas, e iniciar operaciones así podría provocar atropellamientos, muerte de pasajeros y conflictos sociales, advirtió la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) en los documentos para justificar la contratación de dos empresas para construir escaleras y accesos.

Por ejemplo, a la empresa ASCH S.A. de C.V. se le encargó construir las escaleras de acceso de lado oriente de las estaciones Cueyamil y Teyahualco; y las obras que iniciaron el 27 de marzo, tienen como plazo hasta el 24 de agosto para terminarlas, de acuerdo con el contrato ATTRAPI/031-OP/2026 por 60 millones 447 mil 268 pesos.

Rumbo a conclusión de trabajos.

“De no llevar a cabo las acciones antes descritas, el ramal del Tren Suburbano Lechería-AIFA operaría con seis accesos de nueve necesarios… las estaciones uno y tres (4) del ramal del Tren Suburbano Lechería-AIFA no tendrán ni entrada, ni salida en el lado oriente, lo que pudiera motivar que los pobladores de la zona intenten cruzar a nivel de vías, abriendo la malla ciclónica que las confina, con lo que pondrían en peligro su vida y afectarían el servicio del tren, pudiendo, inclusive, tener pérdidas de vidas humanas, así como económicas por los daños y la afectación del servicio”, se lee en el documento elaborado por la ARTF.

La empresa González Soto y Asociados S.A. de C.V. construirá la pasarela de acceso del lado oriente de la estación Prado Sur, contrato ATTRAPI/032-OP/2026 con vigencia al 24 de agosto de 2026 por 44 millones 582 mil 805 pesos.

No obstante, se le solicitó construir un acceso provisional para la inauguración. “Se requiere que el contratista contemple dentro de sus alcances el diseño, instalación y posterior desmantelamiento de una pasarela provisional. Es un requisito indispensable que esta solución provisional esté completamente habilitada y sujeta a pruebas de seguridad e integridad estructural al menos una semana antes de la inauguración.

“Es de conocimiento público los reclamos generales de la población que se suscitaron [y continúan] en la construcción del ramal del Tren Suburbano Lechería-AlFA, por lo que es lógico pensar que no contar con los accesos del lado oriente se convierte en un motivo más de reclamo para la población”, refiere la justificación de la contratación.

También se firmó el contrato ATTRAPI/021-OP/2026 con Infraestructura y Desarrollo Integral DICSSA S.A. de C.V. para construir más de 10 kilómetros de drenaje por 31 millones 668 mil pesos.

Deberá construir un drenaje a base de tubería de PEAD de 48” y realizar el mejoramiento urbano en la vialidad lateral oriente de las obras asociadas al Tren Lechería-AIFA.

Capacitación y contratación

Bajo adjudicación directa se firmó el contrato DAGA/030/2026 por 5 millones 985 mil pesos para capacitar a 60 conductores (maquinistas) y reguladores (despachadores) del 5 de marzo al 4 de mayo de 2026, para que obtengan la Licencia Federal Digital Ferroviaria (LFDF) y puedan operar el tren al AIFA.

“No contar con el servicio Fonadin estaría incumpliendo con la obligación establecida en la normatividad ferroviaria que exige que el personal referente a conductores [maquinistas] y reguladores (despachadores) para poder dar inicio a las operaciones del Tren Suburbano al AIFA deben contar con la Licencia Federal Digital Ferroviaria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado”, refiere el documento.

La capacitación consiste en 216 horas (112 teóricas y 104 prácticas) sobre el Reglamento Interno de Transporte (RIT) y Libro Horario, sistemas de señalización con énfasis inicial en conducción visual y modos degradados, y formación técnica en ERTMS Nivel 1, Sistemas de Frenado y Radiocomunicaciones y el Reglamento para el Transporte Terrestre.

Rumbo a conclusión de trabajos.

Las sesiones de práctica se realizan en simuladores y las prácticas físicas en la vía del ramal Buenavista-AIFA (estimadas en 100 horas a tiempo completo).

De acuerdo con el contrato DAGA/039/2026 por 56 millones 941 mil pesos, se adjudicó directamente a Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Gurges Implementación de Negocios, Criterio Global y Dali Innovation para la “prestación del servicio especializado en cuestiones técnicas y administrativas, necesarias para el desarrollo de las actividades requeridas por el administrador del contrato para la operación del Tren Suburbano al AIFA”.

El contrato es por tres meses, a partir del pasado 1 de abril y detalla que las empresas deben incorporar a mínimo 119 profesionistas o técnicos independientes “con el fin de que se asegure la continuidad de la operación del Tren Suburbano al AIFA”.

Vigilancia armada

A partir del 1 de abril, por tres meses, se contrató (DAGA/042/2026) a la empresa Sistemas Prácticos en Seguridad Privada por 41 millones 492 mil pesos para la seguridad y vigilancia de las instalaciones, equipos del tramo ferroviario y edificios técnicos.

El contrato exige 124 elementos y como máximo 308, de lunes a domingo, que laborarán en dos turnos: de las 5:00 a las 00:30 horas y de las 00:30 a las 5:00 horas, fuera de la operación del tren.

Además, al menos dos equipos detectores de metales por estación. Habrá elementos armados y no armados, a quienes porten arma también se les proporcionarán chalecos antibalas nivel II.

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