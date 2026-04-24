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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el fin de dar seguimiento a acuerdos comerciales.
En su cuenta de X, la mandataria federal comentó que "tuvimos una muy grata conversación telefónica", donde además abordaron las inversiones entre ambos países.
Dijo que Canadá y México son cercanos y socios comerciales. Finalmente, adelantó que el equipo de la Secretaría de Economía viajará a dicho país la próxima semana para dar seguimiento a la cooperación.
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