La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con el fin de dar seguimiento a acuerdos comerciales.

En su cuenta de X, la mandataria federal comentó que "tuvimos una muy grata conversación telefónica", donde además abordaron las inversiones entre ambos países.

Dijo que Canadá y México son cercanos y socios comerciales. Finalmente, adelantó que el equipo de la Secretaría de Economía viajará a dicho país la próxima semana para dar seguimiento a la cooperación.

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