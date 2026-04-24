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La presidenta de México, , sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, , con el fin de dar seguimiento a acuerdos comerciales.

En su cuenta de X, la mandataria federal comentó que "tuvimos una muy grata conversación telefónica", donde además abordaron las inversiones entre ambos países.

Dijo que Canadá y México son cercanos y socios comerciales. Finalmente, adelantó que el equipo de la Secretaría de Economía viajará a dicho país la próxima semana para dar seguimiento a la cooperación.

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dft/bmc

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