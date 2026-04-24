La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo extendió su felicitación a diputados y senadores por las diversas reformas aprobadas desde octubre de 2024, por lo que próximamente presentará un informe para conocer todos los cambios y designaciones realizadas por los legisladores.

“Agradecerles y felicitarles, porque creo que vamos a ver si rompieron un récord desde que entró esta legislatura desde septiembre del 2024. Vamos a ser una mañanera dedicada a eso”, expresó durante la conferencia matutina de este viernes 24 de abril.

Entre las modificaciones que destacan se encuentra: el combate a la corrupción, las nuevas penas para castigar a feminicidas y acosadores, reforma para terminar con trámites burocráticos, la reforma laboral, en materia energética, cambios a la ley aduanera, la ley silla y la implementación de la ley de aguas.

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Senado. Foto: Graciela López Herrera / CUARTOSCURO

“(Vamos a pedir a) Luisa María que nos ayude a hacer la revisión de todas las reformas constitucionales, todas las reformas legales que ha habido y el sentido que tiene que ver con la visión de la transformación”, dijo.

Respecto a la reforma en materia de anticorrupción, la mandataria señaló que próximamente será presentados los detalles en su mañanera. En diciembre de 2025, EL UNIVERSAL dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a la idea de reestructurar la Carta Magna, y en lo que va de su administración, se habían avalado 22 reformas constitucionales a un total de 53 artículos.

Las reformas constitucionales más destacadas del gobierno de Sheinbaum Pardo incluyen la reforma al Poder Judicial para establecer la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular; la prohibición de siembra de maíz transgénico y blindaje de maíces nativos, con el lema “sin maíz no hay país”; la modificación al artículo 28 para recuperar la capacidad de operar trenes de pasajeros, a cargo del Estado mexicano, así como la garantía constitucional de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, buscando eliminar la brecha salarial.

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