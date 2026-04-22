La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una reforma constitucional para establecer límites al incremento de rentas y garantizar el derecho al arraigo comunitario en la Ciudad de México.

Esta iniciativa “es parte” de la propuesta legislativa de Ley de Rentas Justas que anunció desde julio del año pasado, como parte del Bando Uno contra la gentrificación, misma que aún no presenta.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina precisó que esta iniciativa incluye cuatro puntos que servirán como “primer paso” de una estrategia que contempla dos etapas. En primer lugar, se busca elevar a rango constitucional una serie de reformas sobre vivienda en renta y, en una segunda etapa se contempla la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que prevé presentar después.

Uno de los ejes de la iniciativa contempla implementar una política contra la gentrificación y a favor de la justicia territorial. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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De esta forma, explicó que los cuatro ejes que servirán como primer paso de la próxima legislación son los siguientes:

Establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación .

que los precios de las no puedan subir por encima de la . Incluir en la Constitución la obligación del gobierno de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social asequible , así como los mecanismos de acceso a la misma, para contribuir al arraigo vecinal y disminuir las desigualdades territoriales ; también se incluye un mandato para que el Gobierno continúe aumentando su reserva territorial para vivienda social .

, así como los mecanismos de acceso a la misma, para contribuir al arraigo vecinal y disminuir las ; también se incluye un mandato para que el Gobierno continúe aumentando su reserva territorial para . Incorporar en la Constitución la creación de una institución pública encargada de defender los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios, para construir relaciones justas y equilibradas.

encargada de defender los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios, para construir relaciones justas y equilibradas. Reconocer en la Constitución de la CDMX el derecho de todos los habitantes al arraigo vecinal y comunitario, además de implementar una política contra la gentrificación y a favor de la justicia territorial.

La mandataria capitalina explicó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión, por lo que podría discutirse en el siguiente periodo ordinario. Foto: Especial

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“Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio, también por la conquista efectiva del derecho a la ciudad. Con esta iniciativa seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación concreta de articular políticas públicas contra la gentrificación”, dijo.

¿Cuándo se presentará la iniciativa?

La mandataria capitalina explicó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Ciudad de México para su discusión, conforme a los tiempos legislativos, por lo que podría discutirse en el siguiente periodo ordinario que inicia en septiembre próximo. Entonces también podría discutirse la Ley de Rentas Justas.

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