Habitantes de la comunidad de Parres bloquearon durante cinco horas ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de los kilómetros 38 al 41, en protesta por el presunto desalojo de varias familias del paraje conocido como La Huerta, en la alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes denunciaron que fueron retirados de sus viviendas ubicadas en una zona considerada como suelo de conservación sin haber recibido una notificación previa, por lo que decidieron cerrar la circulación para exigir la intervención de las autoridades capitalinas.

La movilización provocó un severo caos vial en dirección hacia la Ciudad de México y Cuernavaca, con largas filas de automovilistas que permanecieron varados mientras se desarrollaba la protesta.

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Durante el cierre, en redes sociales circularon imágenes aéreas que mostraron la magnitud del congestionamiento vehicular generado por el bloqueo en uno de los principales accesos carreteros al sur de la capital.

Luego de varias horas de negociación, los inconformes accedieron a retirar el bloqueo tras recibir la promesa de una mesa de diálogo con autoridades, en la que se revisará su situación y las condiciones en que ocurrió el desalojo.

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