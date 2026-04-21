Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México rechazó el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) al considerar que tiene deficiencias en su contenido y que el proceso de consulta no cumplió con los estándares mínimos de participación democrática.

Precisaron que este Plan, que definirá el rumbo de la Ciudad durante las próximas dos décadas, debía construirse con rigor técnico, apertura y participación efectiva. Sin embargo, lo que hoy se presenta es un documento incompleto, con vacíos estructurales y resultado de un proceso limitado, opaco y de bajo alcance.

Diputados locales y la dirigencia del partido naranja advirtieron que la consulta pública no garantizó condiciones reales para la participación ciudadana. Además, la información no fue suficientemente difundida, los mecanismos de acceso fueron poco claros y no existieron herramientas accesibles para que la ciudadanía pudiera conocer, entender y opinar sobre el PGD.

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“La planeación democrática no se agota en abrir espacios formales de participación: requiere información clara, mecanismos accesibles y, sobre todo, la integración efectiva de las aportaciones ciudadanas. Nada de esto se cumplió a cabalidad”, precisaron.

Asimismo, destacaron que el proyecto de PGD contiene acciones genéricas sin rutas claras de implementación; carece de responsables definidos; no establece presupuesto ni mecanismos de ejecución; y presenta indicadores insuficientes o inexistentes para evaluar resultados.

“En estas condiciones, el Plan no funciona como un instrumento de planeación, sino como un listado de buenas intenciones sin capacidad real de transformar la ciudad. Por eso, a través de nuestro Consejo Consultivo no nos hemos limitado a señalar las deficiencias. Se construyó una opinión técnica integral con propuestas concretas, elaboradas con la participación de especialistas de la academia, la sociedad civil organizada, el sector empresarial y otros ámbitos del conocimiento y la vida pública”, señalaron.

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Entre las principales aportaciones destacan un sistema de cuidados con implementación real: incorporar licencias de maternidad y paternidad progresivas, permisos de cuidado con goce de sueldo, transversalización presupuestaria y articulación con la Ley del Sistema de Cuidados en discusión en el Congreso.

Asimismo, se plantea protección ambiental con monitoreo en tiempo real: sustituir esquemas de evaluación quinquenal por vigilancia satelital continua y métricas de restauración efectiva del suelo de conservación; también movilidad con visión de sistema: retomar el Plan Maestro del Metro, ampliar cobertura hacia periferias y armonizar la legislación con la Ley General de Movilidad.

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Comentaron que la responsabilidad del Congreso local no es acompañar el proceso, sino corregirlo, lo que implica exigir un proceso de consulta real, amplio y vinculante; un Plan con estructura operativa clara; indicadores, metas y presupuesto verificables; e integración efectiva de las propuestas ciudadanas.

“La planeación de la ciudad no puede ser una simulación. Debe ser un compromiso real con su futuro”, señalaron los integrantes de Movimiento Ciudadano.

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JACL/cr