Toluca, Méx.— La Comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de tres iniciativas que han sido ingresadas en distintos momentos al Congreso del Estado de México para tipificar la violencia química o ácida, reconocerla como un tipo de violencia extrema y prever un presupuesto para cirugías reconstructivas, rehabilitación e insumos de mujeres sobrevivientes.

Las tres iniciativas han propuesto diferentes sanciones para quien cometa ataques con sustancias corrosivas, pero en promedio buscan una sanción mínima de ocho años de prisión y una máxima de 70 años considerando agravantes.

Las iniciativas de las diputadas Nelly Rivera Sánchez y Zaira Cedillo Silva, ambas de Morena, proponen hasta 20 años de prisión a quien por acción propia o por interpósita persona, cause a otra persona lesiones, daños físicos, funcionales o psicológicos mediante el uso, aplicación o lanzamiento de ácidos u otras substancias corrosivas, las cuales produzcan lesiones internas, externas, temporales o permanentes.

Pero consideran agravantes cuando la conducta provoque deformidad permanente, destrucción o pérdida total o parcial de función orgánica, mutilación, ceguera parcial o total, o incapacidad permanente para el trabajo y cuando las lesiones afecten el rostro, cuello, cabeza, manos, órganos sexuales o cualquier parte que comprometa funciones vitales o de movilidad.

En tanto, la Fundación Carmen Sánchez, a través de una iniciativa ciudadana, busca no sólo reconocer y sancionar de manera autónoma la violencia química (considerando que actualmente ésta se considera sólo como una agravante del delito de lesiones, alcanzando una pena de 5 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días multa), también reconocer su gravedad como una violencia extrema contra las mujeres.

En su conjunto, las iniciativas también buscan prever una partida presupuestal para cirugías reconstructivas, rehabilitación e insumos de mujeres sobrevivientes, dotarles de acompañamiento y apoyo psicológico, garantizar la reparación del daño y medidas de no repetición.

En este marco, se anunció que el Poder Legislativo efectuará un foro el miércoles 22 de abril sobre violencia química, en donde acudirán activistas y víctimas para fortalecer las propuestas.

Durante su análisis, la diputada Nelly Rivera refirió que, en 94% de los casos de violencia química, las víctimas son mujeres, que en 87% de los eventos los agresores son hombres, en su mayoría parejas o exparejas.

La diputada Zaira Cedillo señaló que hoy los ataques se procesan como simples lesiones o violencia familiar sin visibilizar la motivación misógina ni el daño simbólico y permanente que provocan.

“Esa omisión legal impide que las víctimas accedan a una atención integral y a una reparación del daño”, señaló la legisladora, quien agregó que el estado debe garantizar la justicia para la mujer desde la ley.

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