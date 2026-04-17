En la presente Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se han impulsado 20 iniciativas para instaurar a nivel local o nacional días conmemorativos; la mayoría promovidas por diputados de Morena, pero también hay de Movimiento Ciudadano, PT y PVEM.

Nueve de estas iniciativas ya se han aprobado. Hace unos meses se avaló la instauración del Día del Pulque en la Cuidad, que se conmemora el primer domingo de febrero, y en diciembre pasado se aprobó la iniciativa para declarar el 25 de enero como el Día de la Bombera y el Bombero en la capital.

También en diciembre se avalaron dos propuestas para instaurar, a nivel local y nacional, el 12 de octubre como el Día Pluricultural, la Resistencia Indígena, Afroamexicana y la Lucha contra el Racismo. Asimismo, se declaró el 17 de julio de cada año como el Día de las Audiencias en la Ciudad de México, y se avaló decretar el 12 de abril como el Día de los Seres Sintientes.

En noviembre del año pasado, el Congreso capitalino instituyó el 4 de febrero como el Día del Trabajador de Limpia. En mayo de 2025, y en memoria de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, se aprobó declarar el 13 de noviembre de cada año como el Día en Contra de la Violencia a Personas no Binarias.

En noviembre de 2024 se instauró al 25 de octubre como el Día de las Personas de Talla Baja.

Los que vienen

Juana María Juárez, de Morena, propuso declarar en la Ciudad el 2 de abril de cada año como el Día de la Concienciación sobre el Autismo.

Xóchitl Bravo, coordinadora de los guindas, promovió que el 6 de mayo de cada año sea declarado como el Día de las Mujeres Parteras en la Ciudad, y que el 28 de enero sea reconocido como Día de las Niñas y las Mujeres Indígenas.

En tanto, su compañero de partido Juan Rubio Gualito planteó que el 31 de marzo sea el Día Nacional de las Personas Jornaleras.

Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, busca que el 16 de noviembre de cada año sea el Día del Sonidero en la Ciudad de México, y que el 7 de agosto se reconozca como el Día del Comerciante Popular en la capital del país.

El morenista Víctor Hugo Romo busca que el 30 de octubre sea el Día de la Flor de Cempasúchil. Su compañera de bancada Elizabeth Mateos propuso declarar el 11 de septiembre como el Día del Rocanrol Mexicano.

Ayer se presentaron dos iniciativas más para instaurar el 30 de noviembre como el Día del Chinampero, y el 6 de septiembre como el Día de la Ciudad Autoconstruida, promovidos por Rebeca Peralta y Paulo García.

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