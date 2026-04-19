Toluca, Méx.- El senador Higinio Martínez llamó a la conciliación a fin de que Morena llegue unido y más fortalecido a la elección de 2027 y aseveró que “habrá diferencias, pero esas son normales”.

En la reunión del Congreso Estatal de Mexiquenses de Corazón, junto a alcaldes, diputados locales, federales y representantes populares, el senador señaló: “Hoy no hay sismo aquí (…) este día vuelvo a tender en verdad mi mano amiga, mis manos fraternas, compañeras estas dos manos (…) las tiendo a quienes dirigen la política en la entidad mexiquense”.

Indicó que las manos de Higinio Martínez y las de Mexiquenses de Corazón “deberían de utilizarse para sacar adelante, con más fuerza y con más rapidez, el proyecto de transformación mexiquense. Así como extiendo mi mano, también están puestas a disposición de la titular del ejecutivo del Estado mis ideas, mi poca o mucha experiencia, mi relación fraterna con ella y con otros altos funcionarios”.

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El senador, quien fue interrumpido varias veces por los gritos de ¡Gobernador!, ¡Gobernador!, afirmó que la reunión de Mexiquenses de Corazón era para ratificar su militancia, compromiso cívico y deber.

"¿Quién puede impedir el derecho de reunirnos, de asociarnos? Nadie, por supuesto (…), nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos. Si no pudieron no podrán el día de hoy hacerlo, por supuesto”.

Higinio Martínez subrayó que en su carrera política “no falta nada”; sin embargo, en el Estado de México, se deben de resolver la falta de agua, la inseguridad, el problema de caminos y carreteras en mal estado y la construcción de un sistema de transporte masivo eficiente y económico, fundamentalmente en el Valle de México.

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Puntualizó que ayer inició el complejo camino para que los mexiquenses sigan confiando en Morena en las próximas elecciones, por lo que hizo un llamado a los alcaldes, diputados locales y federales a intensificar y hacer mejor el trabajo que realizan en la entidad.

Al tiempo que hizo un llamado para que el proceso electoral interno de Morena sea apegado a los principios y a las reglas que se establezca.

Solicitó que se respeten los espacios donde Mexiquenses de Corazón tienen representación y están mejor posicionados, a fin de que no existan resultados adversos durante las próximas elecciones.

Durante el evento, las y los integrantes de Mexiquenses de Corazón brindaron su respaldo absoluto a Cuba y al embajador Eugenio Martínez, quien acudió al evento

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