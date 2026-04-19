Ecatepec, Méx.— La zona oriente del Estado de México cambia radicalmente gracias al esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, señaló la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, luego de la megajornada de limpieza realizada en Periférico Oriente.

En la actividad participaron más de 3 mil personas y servidores públicos del gobierno de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Estado de México; los tres alcaldes y la gobernadora Delfina Gómez.

Los servidores públicos limpiaron el Periférico Oriente, en la zona entubada del Río de Los Remedios, entre las colonias Franja de Oro, en Ecatepec, y Plazas de Aragón, en Nezahualcóyotl, con apoyo de camiones de carga y maquinaria pesada.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, destacó que en la localidad que gobierna hay 500 trabajadores que se dedican permanentemente a la limpieza de camellones de las principales avenidas del municipio.

Asimismo reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez para la repavimentación e iluminación de la vía Morelos y avenida Central, además de la avenida Recursos Hidráulicos, donde construye un puente vehicular que comunica con Tecámac, entre otras obras.

También destacó que las jornadas son iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez, “quien desde que inició su función ha estado impulsando las faenas y, en Ecatepec, como en la zona metropolitana, al menos con nuestros buenos vecinos (…) hemos llevado a cabo su ejemplo”.

Cisneros Coss agregó que en materia de seguridad, se construyen en Ecatepec senderos seguros, obras que son posibles con la participación de los tres órdenes de gobierno, para crear circuitos completos que beneficien a la población.

Durante su oportunidad, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez dijo sentirse orgullosa del trabajo en equipo y que los presidentes municipales se sumen a este esfuerzo, pues “no importa el color, no importa la filosofía o la diferencia, aquí todos tenemos que trabajar para un sólo objetivo”.

Los alcaldes Adolfo Cerqueda Rebollo, de Nezahualcóyotl, y Raciel Pérez, de Tlalnepantla, destacaron los beneficios para la población mexiquense, gracias al trabajo conjunto que llevan a cabo los tres niveles de gobierno.

A petición de los tres alcaldes, la gobernadora se comprometió a evaluar la propuesta de construir puentes peatonales en Periférico Oriente, que permitan comunicar a Ecatepec y Nezahualcóyotl.

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