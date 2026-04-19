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Ecatepec, Méx.- Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec y de la detuvieron a dos sujetos como probables responsables del incendio en una asentada en zona federal en El Salado Xalostoc, que provocó el cierre de la Autopista Siervo de la Nación por posibles daños estructurales en la construcción.

Mientras realizaban patrullajes en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, cerca del canal del desagüe, los uniformados ubicaron a un grupo de personas que tenían retenidos a dos sujetos a quienes señalaron de quemar basura en reiteradas ocasiones.

Una vecina del lugar denunció que minutos antes observó que los sujetos habían realizado quemas de cable y llantas, y habitantes de la zona que tenían retenidos a los sujetos los señalaron como responsables del de la Autopista Siervo de la Nación, que alcanzó una superficie de dos mil metros cuadrados, y requirió el trabajo de más de 100 elementos de cuerpos de emergencia durante más de cinco horas.

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Por estos hechos fueron detenidos Rubén “N” y Jesús David “N”, alias “El Macabras”, de 45 años de edad, y presentados ante el Ministerio Público por delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental.

Rubén “N” y Jesús David “N”, alias “El Macabras”, de 45 años de edad. Foto: especial
Rubén “N” y Jesús David “N”, alias “El Macabras”, de 45 años de edad. Foto: especial

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