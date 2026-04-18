La tarde de este sábado se registró un incendio en un edificio en la colonia Narvarte, que dejó un saldo preliminar de seis personas intoxicadas por inhalar humo.

De acuerdo con las primeras versiones, el fuego se habría originado en un vehículo que estaba estacionado al interior del inmueble en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Ahorro Postal.

Las llamas se extendieron a otras áreas del edificio.

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#AlMomento, atendemos el incendio de un vehículo al interior de la cochera de un negocio en la Colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez. La flama ha sido extinguida y continuamos con labores de remoción y enfriamiento; evacuamos a aproximadamente 25 personas del inmueble… pic.twitter.com/ri43CXBjw6 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 19, 2026

Equipos de emergencia se trasladaron al lugar y ayudaron a evacuar y atender a los afectados.

Al menos seis personas fueron atendidas por intoxicación por inhalar el humo.

Tras varios minutos, el fuego fue sofocado por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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jecg