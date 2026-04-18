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Elementos de la y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, capturaron a cuatro sujetos, dos de ellos extranjeros, y , a través de dos cateos en tres inmuebles.

La SSC informó que las capturas se realizaron en seguimiento a varias y por otros hechos delictivos, en la colonia San Juanico, en la y en la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de recabar los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo.

También aseguraron dos armas de fuego; una larga tipo escopeta abastecida con siete cartuchos útiles. | Foto: Especial.
También aseguraron dos armas de fuego; una larga tipo escopeta abastecida con siete cartuchos útiles. | Foto: Especial.

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Efectivos de la SSC y de la FGJ, junto con personal de la Marina y de la Guardia Nacional, realizaron los cateos.

El primer operativo se realizó en dos departamentos, localizados en las calles Segundo Callejón Lago Mayor, entre Callejón San Juanico y Cerrada Lago Peyous, de la colonia San Juanico, donde se detuvo a dos hombres de 34 y 45 años y se aseguraron dos bolsas con marihuana, 97 bolsitas con el mismo vegetal y un arma de fuego larga tipo escopeta abastecida con siete cartuchos útiles.

Se aseguraron dos bolsas con marihuana, 97 bolsitas con el mismo vegetal, una bolsa de plástico con marihuana a granel, 95 bolsas de plástico con una sustancia sólida y una bolsa con 99 dosis de marihuana. | Foto: Especial.
Se aseguraron dos bolsas con marihuana, 97 bolsitas con el mismo vegetal, una bolsa de plástico con marihuana a granel, 95 bolsas de plástico con una sustancia sólida y una bolsa con 99 dosis de marihuana. | Foto: Especial.

El segundo despliegue fue en un inmueble ubicado en las calles Doctor González Bolaños Cacho y su esquina con Doctor José María Vertiz, en la colonia Buenos Aires, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad colombiana, de 22 y 30 años de edad, y se aseguró un arma de fuego corta, una bolsa de plástico con marihuana a granel, 95 bolsas de plástico con una sustancia sólida y una bolsa con 99 dosis de marihuana.

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Asimismo, se aseguró una báscula digital, 82 bolsas con una sustancia sólida cristalina y aproximadamente 500 tarjetas de plástico de diferentes instituciones financieras, al parecer, apócrifas.

Los cuatro detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

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JACL/cr

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