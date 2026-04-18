Tres jóvenes señalados como presuntos integrantes de La Unión Tepito fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo en posesión de droga y armas de fuego, además, estarían relacionados con un tiroteo ocurrido en la colonia Anáhuac.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que los detenidos, identificados como Ángel Iván, de 21 años; Joaquín, de 25, y Santiago, de 19, presuntamente se disputaban con otros vendedores de droga el control de esa parte de la demarcación.

Las primeras líneas de investigación señalan que varios de ellos se exhibían en redes sociales portando armas de fuego, consumiendo drogas y mostrando la elaboración de dosis para su distribución.

La primera detención ocurrió en el cruce de Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán, en la colonia Anáhuac Primera Sección. A los dos detenidos les aseguraron un arma corta abastecida con seis cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y una bolsa con un kilogramo de aparente marihuana.

En la esquina de Laguna de Términos y Lago Peypus, en la colonia Los Peralitos, se detuvo al tercer implicado. Se le encontró una pistola corta con 10 cartuchos útiles, medio kilogramo de aparente marihuana y un celular.

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