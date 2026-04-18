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Autoridades de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) decomisaron 100 bultos con mochilas en calles de la .

De acuerdo con la SSC el decomiso fue por anomalías en la documentación de la mercancía.

Los elementos de la SAF junto con policías capitalinos realizaban recorridos por la colonia Centro cuando en el cruce de José Joaquín de Herrera y Vidal Alcocer observaron una caja de un transporte en la cual estaban los bultos.

Los trabajadores de la SAF revisaron la documentación de la mercancía y detectaron anomalías, además de que las mochilas no presentaban etiquetas.

Por lo anterior, aseguraron los bultos y el transporte de carga, el cual fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, donde se realizarán las diligencias correspondientes.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

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afcl

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