Ocuilan, Méx.— En el municipio de Ocuilan, ubicado en la zona sur del Estado de México, fueron asegurados dos inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y procesamiento de madera de procedencia ilícita.

“Luego de efectuar labores de investigación, personal operativo en campo detectó el movimiento de madera en la zona, por lo que personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) efectuó sobrevuelos de dron táctico en la colonia Santa Lucía, en Ocuilan, lo que permitió identificar dos predios con posible actividad ilícita”, vinculada a la tala clandestina.

Tras el despliegue del operativo en tierra se confirmó el hallazgo de maquinaria y material forestal”, informaron autoridades del Estado de México.

Detallaron que en el sitio se aseguraron 21 mil 124 metros cúbicos de madera aserrada, distribuidos en 529 piezas de barrote y mil 096 polines; una torre de aserrío y dos volantas de 80 centímetros.

Durante la intervención no se detectó la presencia de personas ni vehículos. Los inmuebles y el material asegurado quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales.

Las acciones coordinadas para el aseguramiento de la madera e inmuebles estuvo a cargo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), además de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencia se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook: @SS.Edomex, y X, @SS_Edomex.

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