Tres jóvenes señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en posesión de droga y armas de fuego, y estarían relacionados con un ataque a balazos ocurrido hace unos días en la colonia Anáhuac.

Las capturas se realizaron como parte de las investigaciones derivadas de un reporte por disparos registrado la noche del pasado 15 de abril en la calle Lago Zirahuén, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en medio de una disputa entre grupos de jóvenes ligados presuntamente a la venta de narcóticos en la zona.

De acuerdo con reportes policiales, los detenidos fueron identificados como Ángel Iván, de 21 años; Joaquín, de 25; y Santiago, de 19, quienes presuntamente mantenían una confrontación con otros vendedores de droga por el control del narcomenudeo en esa parte de la demarcación.

Además, las primeras líneas de investigación señalan que varios de ellos se exhibían en redes sociales portando armas de fuego, consumiendo drogas y mostrando la elaboración de dosis para su distribución, lo que ya era seguido por autoridades capitalinas.

La primera detención ocurrió en el cruce de Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán, en la colonia Anáhuac Primera Sección, donde policías observaron a dos hombres a bordo de una motoneta negra con rojo que mostraron una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas.

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Los oficiales les cerraron el paso y durante una revisión preventiva encontraron entre sus pertenencias un arma corta abastecida con seis cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y una bolsa con aproximadamente un kilogramo de marihuana, por lo que ambos fueron arrestados en el lugar.

Minutos más tarde, en un segundo punto de la misma alcaldía, en la esquina de Laguna de Términos y Lago Peypus, en la colonia Los Peralitos, uniformados detectaron a otro motociclista que circulaba en una unidad azul sin placas y que intentó escapar al percatarse del operativo.

Tras una breve persecución, el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó impactado contra un poste. Al ser revisado, los agentes le encontraron una pistola corta con diez cartuchos útiles, medio kilogramo de aparente marihuana y un teléfono celular, por lo que también fue asegurado.

Los tres detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, junto con las armas, la droga y los vehículos asegurados, para determinar su situación legal y profundizar en las investigaciones.

Fuentes cercanas al caso señalaron que las autoridades no descartan que los detenidos estén vinculados con otros hechos violentos recientes en la zona, donde en las últimas semanas se han incrementado los enfrentamientos entre células delictivas por el control de la venta de droga en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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