Lo que comenzó como una investigación por disparos de arma de fuego en calles de la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, derivó en tres cateos simultáneos en distintos domicilios donde autoridades capitalinas aseguraron droga, más de mil cigarrillos presuntamente elaborados con marihuana y diversos indicios que apuntan a un posible esquema de distribución mediante servicios de mensajería.

La movilización se originó luego de que vecinos reportaron varias detonaciones en el cruce de Lago Zirahuén y Laguna de Mayrán, donde policías capitalinos localizaron un inmueble al que presuntamente ingresaron varios de los involucrados después del tiroteo. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la zona quedó bajo resguardo mientras se realizaban las primeras indagatorias.

Horas antes, en ese mismo sector, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en posesión de un arma de fuego corta. Testigos señalaron que ambos podrían estar relacionados con el intercambio de disparos ocurrido en la zona.

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Con la información recabada en campo, entrevistas con vecinos y el análisis de cámaras de videovigilancia, agentes de investigación detectaron que en varias viviendas del mismo predio presuntamente se almacenaban y distribuían narcóticos. Con esos indicios, un juez autorizó las órdenes de cateo.

Los agentes encontraron bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, así como bolsas y empaques de empresas de paquetería. | Foto: Especial.

Durante la primera intervención, los agentes encontraron bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, además de diversos documentos. En un segundo inmueble fue localizado un cargamento de mil 200 cigarros confeccionados con posible marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel y dosis de una sustancia sólida parecida al crystal. En una tercera vivienda fueron aseguradas más porciones del mismo vegetal.

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De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, dentro de una de las bodegas también fueron localizadas bolsas y empaques de empresas de paquetería como Mercado Libre y Amazon, que presuntamente habrían sido utilizadas para trasladar o distribuir la droga sin levantar sospechas.

Presuntamente, habrían sido utilizadas bolsas y empaques de empresas de paquetería para trasladar o distribuir la droga sin levantar sospechas. | Foto: Especial.

Los inmuebles quedaron asegurados y bajo vigilancia policial, mientras que la droga y demás indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar si el lugar operaba como un centro de narcomenudeo en la zona.

Las autoridades mantienen abierta la indagatoria para establecer la relación entre los detenidos, los disparos reportados por vecinos y el presunto punto de distribución descubierto tras el operativo.

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JACL/cr