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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) lanzó una licitación para la búsqueda de empresas que lleven a cabo el retiro de palmeras.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó la convocatoria para el “Servicio Integral para el Retiro y Restitución de Palmeras en Áreas Verdes de la Ciudad de México”.

¿Cuál será el costo de la licitación?

El fallo se dará a conocer el 30 de abril. El costo de las bases para conocer los detalles de la convocatoria es de 2 mil pesos.

El Gobierno de la Ciudad llevó a cabo en retiro de mil 500 palmeras durante el 2025, que estaban en fase terminal y que fueron sustituidas por árboles nativos que fortalecen la biodiversidad y embellecen el paisaje urbano.

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La dependencia señaló que en la capital del país existen alrededor de 15 mil palmeras canarias, especie introducida desde las Islas Canarias a principios del siglo XX y que se convirtió en parte del paisaje urbano de avenidas como Palmas, Florencia, Vértiz, Morena y Fray Servando

“Desde 2011 se han reportado síntomas de declinación progresiva y muerte asociados a hongos y microorganismos que afectan hojas, troncos y raíces. A la fecha, cerca de 9 mil ejemplares presentan síntomas letales, lo que representa un riesgo para la seguridad de la población, ya que el 86 % de ellas se concentra en alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo”, precisó.

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