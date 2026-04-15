La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseveró que sí habrá Fan Fest en la alcaldía Miguel Hidalgo, y remarcó que se realizará en un área controlada por el Gobierno de la Ciudad de México en la que se garantizará que todo funcione correctamente.

“El Fan Fest que está contemplado en la Miguel Hidalgo lo vamos a llevar a cabo. Va a ser en un área que controla la Ciudad de México”, dijo.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones del alcalde Mauricio Tabe, quien el 6 de abril advirtió que su administración no otorgará ningún permiso para fiestas del Mundial, al advertir que no se cuenta con recursos para garantizar la seguridad y protección civil de los asistentes.

Brugada agregó que “a ningún alcalde se le está pidiendo que hagan más allá de lo que es su obligación”.

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