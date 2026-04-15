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Un juez de control vinculó a proceso a Jorge “N” y Osvaldo “N” por el cometida por particulares agravada, en contra de un hombre que trabajaba como en el centro de

De acuerdo con la , el 19 de febrero de 2026 la víctima se reunió con Jorge, quien lo llevó a un centro deportivo donde le entregó una camioneta que estaba en reparación, allí se vieron con Osvaldo y los tres subieron al vehículo.

Posteriormente, la madre del comerciante ya no tuvo contacto con su hijo, por lo que reportó la desaparición.

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¿Cómo fue la detención de Jorge "N" y Osvaldo "N"?

A través de labores de inteligencia, el análisis de las cámaras de videovigilancia del C5 y trabajos de seguimiento técnico, policías de investigación determinaron que la camioneta se movió por calles de las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa.

Además de que la última zona ubicación del comerciante fue en la colonia Buenavista, en Iztapalapa.

Una vez que se obtuvieron las órdenes de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación capturaron el pasado 6 de abril a Osvaldo en la colonia Aldama, en la alcaldía Xochimilco, y a Jorge en la colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan.

Durante la audiencia del 10 de abril, el juez vinculó a proceso a los dos sujetos, fijó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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jecg/cr

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