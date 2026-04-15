Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles en el cruce de Periférico e Insurgentes, en la Ciudad de México, luego de que se reportara la presunta caída de dos mujeres en una cueva.

De acuerdo con los primeros reportes, testigos alertaron a las autoridades sobre el incidente, lo que provocó la llegada de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Tras realizar la inspección correspondiente, los equipos de emergencia no localizaron a ninguna persona en el sitio señalado, por lo que, al no confirmarse la situación de riesgo, se retiraron del lugar.

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